反送中》聯合國：違規發射催淚彈證據確鑿 促港府啟動調查

香港反送中示威活動越演越烈，11日港民以「自由行」方式抗議，不料晚間卻傳出港警鎮暴警察進入地鐵站驅散示威民眾，甚至在地鐵站中直接發射催淚彈。（圖由Felix Lam @HK.Imaginaire授權提供）

2019-08-13 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威活動越演越烈，11日港民以「自由行」方式抗議，不料晚間卻傳出香港鎮暴警察進入地鐵站驅散示威民眾，甚至在地鐵站中直接發射催淚彈。消息一出震驚全球，不少專家痛批，此舉已威脅到市民生命。聯合國今日表示，香港警察違規使用催淚彈已證據確鑿，要求港府調查此事。

綜合外媒報導，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）透過發言人發表聲明指出，在港警鎮壓市民的行為可以看到，警方多次將催淚瓦斯射入擁擠的封閉區域，甚至近距離向各別抗議者發射，造成非常大的死亡或嚴重傷害風險。

巴舍萊辦公室要求香港當局克制，尊重並保護港民和平表達意見的權利。同時，確保執法人員避免過度行為。巴舍萊的發言人柯爾維爾（Rupert Colville）警告：「否則將使情況變得更糟，將面臨暴力和緊張局勢升級的惡性循環」。柯爾維爾也說，港澳辦稱示威者是「恐怖主義苗頭」的說法，並無助於緩和情勢，更可能使之惡化。

對於警方違反規定在市內使用催淚彈。警察公共關係科高級警司江永祥昨（12）日在記者會上辯解，事發地點葵芳站是半開放式，警員經過評估後，發射一枚催淚彈、2枚橡膠子彈；至於為何入站拘捕市民？江永祥表示包括現場有示威者攻擊警員，以及煙幕瀰漫等等原因，「考慮了很多因素」。

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