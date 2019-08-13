脫北母子疑餓死 陳屍家中2個月沒人知

2019-08-13 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾驚傳一對脫北者母子陳屍租屋處長達2個月，直到7月31日下午自來水公司人員上門催繳水費在門外聞到惡臭，找來公寓管理員撬開窗戶後，才發現42歲的韓女及她6歲的兒子早已陳屍家中。

綜合外媒報導，首爾冠岳區警察局今（13）日表示，現場沒有他殺或自殺的跡象，初步研判這對母子可能是餓死的，因為死者家中完全沒有食物，就連冰箱都是空的，但仍要等法醫屍檢才能瞭解詳細死因；警方也依照死者鄰居及親友提供的資訊，推測出這對母子至少在2個月前就已經死亡。

韓女是在2009年經中國、泰國成功逃到南韓，之後結識一名韓裔中國籍男子，婚後前往中國同住；2018年10月與丈夫離婚後，獨自帶著孩子回到南韓，搬進位於首爾冠岳區的公寓，但她幾乎找不到工作，難以生存，據韓媒指出，她2個月前領出銀行帳戶中僅剩的3858韓元（約新台幣100元）。

依照南韓現行制度，脫北者到南韓後將會受到統一部脫北者定居援助事務所的援助，除了提供短期住所，協助他們在住宿期間適應南韓社會，還會在他們離開短期住所後的5年期間，由轄區的警局協助處理生活上的困難。警方表示，韓女曾打過幾次電話向有關單位求助，但轄區警局回電皆無法聯絡上她。

統一部表示，等警方調查結束後，會採取一切必要的措施，也會針對調查結果檢討與改進對於脫北者的援助。根據去年南韓政府統計的數據，脫北者因為精神疾病、孤單和經濟困難問題而意圖自殺者高於南韓人。

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