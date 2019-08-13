香港抗爭假消息流竄 CNN教6個方法識別

2019-08-13 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕香港抗爭活動持續延燒，示威者除了在街頭投入抗爭，還得面臨假消息廣傳混淆視聽的困境，網路儼然已成為新戰場。對此，《CNN》指出，民眾應該要有能力查證消息，才能防止被中國假消息煽動；同時，《CNN》也提出6個方法，教民眾辨別消息的真實性。

根據美媒《CNN》報導，香港的戰場不只在街頭，網路假消息的影響更加嚴重，像是先前元朗白衣人無差別襲擊路人事件，就有好幾起孕婦被打到流產，或是沒有懷孕的混亂傳言。另外，更誇張的還有，中國官方竟公開指責抗爭活動是由美國特務機關策劃主導，從上述例子都足以可見，假消息瘋傳對群眾造成了極大影響，試圖引發社會大眾混亂與恐慌。

美媒《CNN》指稱，假消息瘋傳嚴重影響了香港的反送中抗爭活動，文中還提出六個方法教民眾查證，分別為「查核來源可靠性」、「交叉比對各家媒體」、「確認日期與內容是否重複」、「檢視作者的真實身分」、「查證外部連結、援引及官方聲明」、「善用事實查核網站」。

專門對抗假消息的全球非營利組織「First Draft」編輯克魯格（Anne Kruger）表示，假消息搧動恐懼與暴力已經是一個全球性問題，不僅群眾都該自主學習識別假消息，政府機關也需從源頭下手，盡力地推廣公眾教育與新聞識別運動。

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