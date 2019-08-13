反送中》國泰航空一副機師停職 理由是不當使用公司資訊

2019-08-13 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威行動升級，國泰航空先前在中國民航局的壓力下宣布，遭控暴動罪的機師停飛，另外開除2名洩漏港警航班的地勤員工，今日再宣布CX216航班一名副機師，理由是「因不當使用公司資訊」，已被停職。

綜合媒體報導，涉事的是週一CX216航班，國泰沒有提供進一步細節，但中國黨媒《環球時報》今早的報導稱，網路上出現匿名消息，鼓勵示威者在香港機場繼續抗爭，並附上一張駕駛艙的照片，圖中螢幕顯示，其為CX216航班，從英國曼徹斯特飛往香港。

《環球時報》今下午表示，國泰航空證實一名副機師12日拍攝駕駛艙資訊並「上傳在社交媒體煽動示威者的行為」。國泰表示，這名副師因涉及不當使用公司資訊及違反公司內部行為守則，已被停職，公司現正按照內部紀律程序展開審查。

中國民航局上週五施壓國泰航空，要求暫停參與或支持「反送中」的機組人員執飛前往中國的航班。國泰航空也禁止員工不得支持或參與在機場舉行的未經批准示威活動，否則將面對包括解僱等嚴重紀律後果。

此外，中國民航局昨日晚間發通報，指副局長崔曉峰在北京，應約會見太古集團主席施銘倫。通報雖未提及會見詳情，但鑑於太古集團是國泰航空的母公司，相信這次會面與國泰員工被指參與香港遊行、暴力衝擊，中共向國泰施壓有關。

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