反送中》新華社：黃之鋒、黎智英「禍港亂港、港獨頭目」

2019-08-13 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕中共官媒新華社今日發佈一篇題為〈禍港亂港頭目必將自食其果〉的文章，包括黃之鋒、羅冠聰、黎智英等人紛紛被貼上「禍港亂港頭目」、「港獨組織頭目」、「獨青」的標籤。

這篇署名「辛識平」發表的文章中，與12日中國國務院港澳辦發言人楊光在記者會上的發言一致。兩者同樣認為：示威者用「極其危險」的方式攻擊警察，使得香港「開始出現恐怖主義的苗頭」。文章以「激進示威者」稱呼香港反送中運動的示威者，與楊光使用的「暴徒」略有不同。

「辛識平」是新華社《學「習」進行時》專欄推出的評論，新華社這個專欄是專門用來報導習近平言論與政策，因此署名「辛識平」的評論文章就代表中共高層想要對外釋出的訊息。

該篇文章措辭強硬，指「亂局之中，衝在前面的是激進暴力分子，幕後操縱的則是『反中亂港』勢力。特別是一小撮禍港亂港頭目，甘當外部勢力干預香港事務的馬前卒。」

遭該篇文章打成「禍港亂港頭目」的有：前香港政務司長陳方安生、壹傳媒創辦人黎智英、香港民主黨創黨主席李柱銘。該文章批評上述人等與美國接觸的行為是「活脫脫一副賣國求榮的漢奸嘴臉」。

而香港眾志成員黃之鋒、羅冠聰則被貼上「港獨組織頭目」；香港大學學生會署理會長黃程鋒、前外務副會長彭家浩則被稱為「獨青」。文章聲稱，「香港出現的一系列暴力事件，正是一些人引狼入室、煽風點火釀成的惡果」。

該文章末尾寫道：「面對中央政府和近14億中國人民維護香港繁榮穩定、捍衛國家根本利益的堅定決心，面對香港社會守護法治、維護安定的正義力量，禍港亂港頭目的圖謀絕不可能得逞，作惡者必將自食其果。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法