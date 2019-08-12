好想當爸！ 柏林同志企鵝伴侶圓夢 「收養」被媽遺棄蛋

2019-08-12 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕柏林動物園（Berlin Zoo）中有一對同性企鵝伴侶十分渴望能孵育下一代，從4月開始就不斷找尋蛋狀物，甚至把魚和石頭都當成蛋來孵；直到今年7月，牠們終於有機會「收養」一顆被遺棄的企鵝蛋，飼養員稱牠們是「模範家長」，每天輪流孵蛋，寸步不離、精心呵護這顆蛋不受任何傷害。

綜合外媒報導，這對10歲的雄性國王企鵝伴侶史契普（Skipper）和平恩（Ping）在今年4月才從哈根貝克（Hagenbeck Zoo）搬到柏林動物園；搬家後，牠們除了每天形影不離，為了共同孕育下一代，牠們開始積極尋找動物園中可以孵化的東西，甚至孵過魚和石頭。

牠「想當爸」的行動感動園方，今年7月，飼養員將一顆被拋棄的蛋交給牠們來孵化；在飼養員鼓勵下，這對伴侶正努力保護這顆蛋，不讓其他企鵝有傷害牠的機會，所幸，園裡其他國王企鵝對這顆蛋似乎完全沒有興趣。

據園方表示，這顆蛋的媽媽其實是柏林動物園中6隻國王企鵝中唯一的雌性，但牠對自己所產下的蛋完全不感興趣，產後就將蛋遺棄沒有進行孵育，所以園方才會決定將這顆企鵝蛋轉交史契普和平恩。

柏林動物園從2002年就沒有小企鵝出世，如今園方非常期待能夠這顆蛋能孵育成功，打破這10多年來的紀錄；但園方也表示，這顆企鵝蛋目前無法確認是否受精，如果史契普和平恩夠幸運的話，牠們將在9月初迎接企鵝寶寶的出生。

柏林動物園發言人野格（Maximilian Jäger）表示，「同性企鵝伴侶也在企鵝的自然棲息地出現」，強調這種情況並不罕見，其他動物園已經有成功孵化「遭母企鵝拋棄的企鵝蛋」的案例，他們由衷期盼柏林動物園也能順利在9月迎接小企鵝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法