要民主！5萬人被暴力鎮壓 俄國政府威脅Google封鎖抗議訊息

2019-08-12 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯首都莫斯科下月將舉行議會選舉，反對派候選人卻遭選舉委員會剝奪參選資格，10日近5萬人上街爭取自由公平的選舉，卻被鎮暴警察鎮壓拘捕，再拘捕了137人。俄羅斯官員昨日公開要求Google公司停止在其旗下YouTube平台上宣傳「非法活動」，並威脅該公司如果不遵守，將採取進一步行動。

綜合媒體報導，俄羅斯下月8日將舉行議會選舉，但選舉委員會卻在上月初取消多名反對派候選人的參選資格，引發民眾群起抗議，抗議活動目前已進行到第4週。儘管這場活動已事前申請獲准，但政府仍出動鎮暴警察來鎮壓示威民眾，上周約有1千人遭到逮捕，10日更是暴力拘捕了137人。

俄羅斯官員昨日向Google公司表示，許多團體和個人在YouTube平台上散播「非法的大規模集會訊息」，干涉俄國主權事務，只在破壞聯邦選舉，要求該公司限制其旗下YouTube平台上宣傳抗議訊息，更威脅Google公司如不立刻停止，俄羅斯將會採取下一步行動，目前該公司沒有做出回應。

報導指出，俄羅斯2日曾逮捕一名大學生，因為他在YouTube上傳批評政府的影片「意圖煽動大規模騷亂」。俄羅斯政府嘗試更嚴密的監控在網路平台的訊息，今年總統普京簽署一條法律，規定俄國的互聯網和其他國家分離，被許多人批評政府監控審查網路內容。國際公民自由監管機構自由之家表示，俄羅斯是「不自由」的國家，政府操縱選舉並壓制真正的異議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法