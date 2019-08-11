美國「皮條客」富豪入獄後輕生 爆高層滅口陰謀論

2019-08-11 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）被控仲介未成年少女性交易，今日（美東時間10日）在紐約大都會矯正中心輕生，各界輿論譁然，由於他曾經有自殺未遂的紀錄，當局把他列入「自殺監控」的名單中，豈料把他移除名單後，艾普斯坦隨即自殺身亡，監所的管理受到外界諸多批評，也使得「被自殺」、「高層滅口」的陰謀論甚囂塵上。

綜合外媒報導，艾普斯坦在7月23日自殺未遂，監所人員發現他在牢房內昏迷不醒，頸部有明顯勒痕，立刻將其送醫急救，之後艾普斯坦被列入「自殺監控名單」，並受到嚴格看管。然而不到一個禮拜，7月29日艾普斯坦就被排除在自殺監控名單外，獨自關押在特殊牢房（Special Housing Unit）。8月10日早上6時30分，艾普斯坦被監所人員發現時已無意識，緊急送醫後不治。

艾普斯坦引起諸多爭議，隸屬司法法制委員會的共和黨參議員薩斯（Ben Sasse）對司法部長巴爾（William Barr）表示，意外發生後，有人必須得「腦袋搬家」，他強調「他的黑暗秘密不能與他一同埋葬」。巴爾也下令聯邦調查局及相關單位立即展開調查。

一名曾在特殊牢房待上4個月的囚犯透露，「在那裡自殺是不可能的」，監所人員並不會給有自戕的工具，且約每9分鐘就有人員來確認狀況，「如果想要寫信，他們會給『橡膠筆』，且一週只給一張紙，完全沒有任何堅硬、金屬做的東西。」

前聯邦典獄長林賽（Cameron Lindsay）也批評，「毫無疑問，他一直在積極嘗試自殺，應該持續地監督他」。前美國檢察官理特曼（Harry Litman）痛批，「把他移除名單明顯是一大錯誤，必須徹底進行調查。」

由於艾普斯坦政商關係良好，與前總統柯林頓、現任總統川普、英國安德魯王子等都有交情，被逮捕後不時有艾普斯坦幫「高層」仲介少女性賣淫、舉辦性愛趴的傳聞，加上自殺案疑點重重，引起新一波的陰謀論，不少媒體名嘴、網友都認為艾普斯坦是「被自殺」、「高層滅口」的可能性很高。

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