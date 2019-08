寶馬變「河馬」！生日禮物不是捷豹 他怒將BMW推落水

2019-08-11 09:16

〔即時新聞/綜合報導〕喔氣氣氣氣氣!印度一名男子原本以為自己的生日禮物會是豪華名車Jaguar(捷豹),最後卻拿到BMW(寶馬),竟氣得把整輛車推到河裡。

《BBC》報導,據傳該名男子是當地大地主的兒子,BMW被推落水後在印度北部哈里亞納邦的河上載浮載沉,接著便被一堆草叢卡住。男子發洩情緒完沒多久,又試圖把BMW救回來,印度警方目前正在調查此案。

BMW汽車在當地的價格約為350萬印度盧比(約新台幣155萬元),Jaguar的價錢則在4至5百萬印度盧比上下(約新台幣177萬至222萬元)。

Denied Jaguar, Haryana youth pushes BMW into river#HARYANA: Gifted a BMW by his parents instead of a Jaguar that he was demanding, a youth from Haryana’s Yamunanagar on Friday pushed his new car into a swollen river in a fit of anger, police said. pic.twitter.com/puqtMefPyv