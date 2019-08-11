寶馬變「河馬」！生日禮物不是捷豹 他怒將BMW推落水
列印

印度一名男子的生日禮物是BMW（寶馬）而不是他想要的Jaguar（捷豹），竟氣得把BMW推到河裡。（路透）

印度一名男子的生日禮物是BMW（寶馬）而不是他想要的Jaguar（捷豹），竟氣得把BMW推到河裡。（路透）

2019-08-11 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕喔氣氣氣氣氣！印度一名男子原本以為自己的生日禮物會是豪華名車Jaguar（捷豹），最後卻拿到BMW（寶馬），竟氣得把整輛車推到河裡。

《BBC》報導，據傳該名男子是當地大地主的兒子，BMW被推落水後在印度北部哈里亞納邦的河上載浮載沉，接著便被一堆草叢卡住。男子發洩情緒完沒多久，又試圖把BMW救回來，印度警方目前正在調查此案。

BMW汽車在當地的價格約為350萬印度盧比（約新台幣155萬元），Jaguar的價錢則在4至5百萬印度盧比上下（約新台幣177萬至222萬元）。

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