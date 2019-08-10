Uber英雄！女子要司機「假裝是我男友」成功助她脫險

2019-08-10 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名Uber司機日前分享他的載客經驗，有女子在叫車時傳訊請他「假裝是我男朋友，不要像Uber司機。」原來是女子遭到疑有暴力傾向的瘋狂追求者騷擾，藉機逃離危險。

這名Uber司機蓋爾（Brandon Gale）於臉書寫下，當天收到這名女子打電話叫車後，途中又收到她的訊息，「待會到達時，你能假裝是我男友嗎？」蓋爾詢問，「這是什麼意思？」她僅回，「我只需要你像認識我就好，不要像是Uber司機。」

因此當蓋爾抵達叫車地點之前，將車外的Uber貼紙撕下，還特地摘下手上婚戒，然後到場搖下車窗等待。而女子看到蓋爾就朝他大喊，「嗨，寶貝！我馬上過去！」蓋爾順勢回應，「太棒了，因為我快餓死了！」並朝女子和她身邊的男子揮了揮手。

直到蓋爾載著女子駛離現場後，女子才坦承，當時身邊男子是在會場遇到，死纏爛打追求，甚至還在結束後以「紳士」的名義堅持陪她去牽車。女子甩不開這名疑似有暴力傾向的男子，只好藉口弄丟鑰匙，並打電話請「男友」蓋爾來載她，最後得以平安脫身。

事後女子相當感謝蓋爾的幫助，蓋爾也有感而發地說，希望可以讓更多人知道，像是Uber或Lyft這類的叫車App，可以透過發送訊息傳達求救訊號，「要懂得保護自己，你可以提出能夠保你一命的需求！」也讓網友大讚蓋爾的行為「簡直英雄！」

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