反送中》13歲女孩返校拿書也被捕 「對港警失去信心」

2019-08-10 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾5日發起三罷行動，而在天水圍地區，當天也有部分民眾包圍警署抗議。然而，警方驅離及逮捕民眾時，竟對僅是路過、正要返校拿書的13歲女孩噴胡椒噴霧，更以涉嫌非法集結逮捕她，讓這名女孩說，「經過這件事，完全對香港警察失去信心」。

綜合香港媒體報導，這名13歲的張同學出示手機訊息證實，當日下午1點左右自己正要返校拿取新書。她回憶，當天與14歲陳同學一同返校，途經天水圍警署外約100公尺的路口時，因現場有大量記者，於是戴上口罩過馬路。

沒想到，過馬路途中忽然有防暴警察包抄逮捕她們，2人都被逼向牆邊，且被警察噴了胡椒噴霧。張同學說，2人當天都只穿短袖短褲，手腳瞬間出現灼痛感，「心情很不安」。陳同學也說，「不知自己做錯什麼」，只能「無助地喊」。

張母驚覺女兒被捕後，奔走折騰逾10個小時，將女兒保釋出來時已是凌晨。張母指出，女兒手腳多處發紅，連日來都喊「好痛」。張母也強調自己過去是不理政治的，但今後若有和平示威，會為了抗議警方濫權而站出來，因為「已對執法部門失去信心」。

2名女孩目前都已獲得保釋，但8月下旬仍須至警署報到。張同學覺得自己好委屈，「以前都覺得警察是正義，做什麼都為市民著想，但經過這件事，完全對香港警察失去信心。」

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