中民航局要求國泰航空 「支持非法遊行」機組員禁飛中國

2019-08-09 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國民航局今天（9日）針對在香港國泰航空近期「暴露出的安全風險及隱患」，發布重大航空安全風險警示，並向國泰提出3項要求，包括：禁止參與和支持非法遊行、暴力衝擊活動等有過「過激行為」的機組人員執飛中國航班；要求國泰提交中國航班機組人員的身分資訊，未經審核通過即不予接收該航班；最後是要求國泰提交「加強內部管控方案」。

中國民航局指出，近期，香港國泰航空先後發生飛行人員參與暴力衝擊，被控暴動罪，卻未被停止飛行活動，以及惡意洩漏航班旅客等事件，存在嚴重威脅航空安全的隱患，造成惡劣的社會影響，增加香港至中國的輸入性航空安全風險。

中國民航局稱，為維護航空運輸秩序及保護旅客安全，對香港國泰航空提出3點明確要求：自週六（10日）起，立即停止對所有參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及有過過激行為的人員，在飛往中國航班或執行與中國航空運輸活動相關的一切職務活動。

另外，自週日（11日）起，在所有飛往中國和飛越中國領空的機組人員的身分，在未經審核通過，不予接收有關航班；最後在下週四（15日）零時前，向運行合格審定機構，報送公司加強內部管控、提升飛行安全和安保水準的措施。

中國民航局表示，將視香港國泰航空對上述警示要求的執行情況，依法依規監管處置。

綜合港媒報導，728反送中上環衝突，49名示威者被警方逮捕，其中45人被以「暴動罪」遭到起訴，其中包括1名國泰機師，而法官准許該機師可在當值期間離港工作，卻有自稱是警察的網友表示，「面對一個這麼仇警的飛機司，我會覺得自己人身安全好危險」，引發網友熱烈討論。

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