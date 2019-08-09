KTV遇醉男搭訕 「人妻護弟媳」遭5男毆死

2019-08-09 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽省合肥市一家KTV7月28日晚間發生圍毆致死命案，34歲朱姓人妻與家人一同到KTV唱歌，不料遇到5名男子滋事，其中3人藉酒搭訕弟媳張女；王姓男子在遭拒數次後，與朱女丈夫起衝突，隨後其他4人都衝入朱女一家所在包廂，多次毆打朱女頭部導致她當場休克，送醫後宣告不治，目前5名嫌犯都被拘捕。

綜合中媒報導，今年34歲的朱姓被害人與丈夫育有2女，平時在上海上班；事發當晚與丈夫、張姓弟媳等家人去KTV唱歌，張女負責訂包廂，與畢姓男子在訂包廂櫃台巧遇，當下畢男搭訕張女未果，於是到張女剛剛訂的818包廂想繼續搭訕。

畢姓男子在朱女一家包廂中逗留2分鐘就離開，雙方未發生衝突；不過，不久後畢男再度偕同兩名王姓男子一同進入818包廂想繼續搭訕張女，在門口遇上從廁所返回包廂的張女與朱女，朱女連忙將弟媳拉進包廂，其中一名王姓男子跟著進入，與朱女丈夫發生爭執，隨後雙方爆發衝突。

衝突爆發後，王男找來其他4名同夥對包廂內的3人輪流進行毆打，其間引起衝突的王男多次毆打朱女頭部，導致她當場休克，送醫後搶救無效死亡。

據和肥警方消息顯示，5名男子年齡26到34歲，職業為外送員，案發當天5人聚餐後前往KTV唱歌，其間有飲酒。死者朱女家屬表示曾求助KTV工作人員，但他們僅協助報警，沒有提供幫助；而工作人員則說，當下場面很混亂無從幫忙，更指出警方在報案10分鐘後便抵達KTV。目前案情仍有待進一步追查。

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