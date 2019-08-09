自願提供DNA檢測 查證生父性侵生母

2019-08-09 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕英國伯明罕一名女子維姬（Vicky，化名）提出「無受害人起訴」，希望警方檢測她的DNA，調查她的生父對未成年人所犯下的性侵案。她表示，她的出生是強姦受孕的結果，而她的存在就是「施虐者」的犯罪證據。

根據《BBC中文網》報導，維姬表示，她出生於1970年代，在7個月大時被收養，而18歲開始，她開始尋找生母，並從一名社會工作者和其社會服務記錄中發現，她的出生是強姦受孕的結果。維姬表示，她的母親當時才13歲，還是個學生，而生父是家裡的朋友，當時30多歲。記錄上有那個男人的名字和住址，而當時的社服機構、警察都知情，卻無所作為。而這讓她感到憤怒，更為母親感到難過。

維姬表示，希望透過DNA（去氧核糖核酸）檢測，來指證生父對兒童犯下的性侵案，並希望警方重啟調查，透過DNA檢測和出生證明來確認受害者的當時年齡。而維姬的母親由於不想再經歷回憶創傷的折磨，起初被警方說服而決定不再報案，現在她支持女兒的決定。

法律將「受害者」定義為，因犯罪而遭受情感、身體或精神傷害的人。維姬表示，警方、社服機構、律師，甚至國會議員都向她表示，由於她不是「受害者」，因此無法提起訴訟。維姬表示，作為「兒童強姦犯」的孩子，卻沒有人認為她是受害者，沒有人在乎這對她的影響。那場犯罪支配了她的一生，而這創傷也已影響她生活的各種層面。

伯明罕亞德里（Birmingham Yardley）的工黨議員菲利普思（Jess Phillips）表示，因強姦受孕而出生的孩子「絶對」應被視為「受害者」，這種情感必然會影響一個人，包含其人際關係和生活，甚至是對自我的感知。菲利普斯表示，絶對不會有人說，在家暴環境中，本身沒有遭受直接暴力的孩子，不受犯罪行為的傷害。

根據當地皇家檢控署（The Crown Prosecution Service）的解釋，「無受害人起訴」義為「基於證據而展開的起訴」，可用在家庭虐待或強姦案件中，即使受害者撤回，或拒絶發表聲明，如果仍符合公眾利益，就可基於證據進行起訴。

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