反送中》港人「萬人接機」靜坐 高唱《悲慘世界》名曲

2019-08-09 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續2個月，有網友9日發起連3天的「和你飛（和理非）萬人接機」集會，今天下午1點起，數千人聚集在香港國際機場的接機大廳，有人在現場發送反送中文宣，有人在身上貼著標語，以各種方式表達訴求。現場不只有年輕面孔，也有不少長者參與其中。

綜合媒體報導，香港網友發起9日至11日連3天的「萬人接機」活動，下午1點在香港國際機場1號客運大樓（T1）的接機大廳集結，身著黑衣的示威者手持各式海報、標語，寫著「光復香港，時代革命」、「很抱歉造成不便」、「沒有暴徒，只有暴政」等；有人分送16國語言的文宣、貼紙，向外國旅客們解釋事件的來龍去脈，強調他們「並非暴徒，只是一群為了自由而奮鬥的香港人」；還有人舉起英國、美國國旗，邊拍手邊喊「Free Hong Kong」、「香港人，加油」等。參與者不乏長者。

現場民眾們一度唱起法國《悲慘世界》（Les Misérables）名曲〈Do you hear the people sing?〉 ，象徵人民爭取自由民主的渴望和決心。

至目前為止，萬人接機集會過程大致和平，不過下午3時20分左右，有民眾試圖在離境大廳掛起「光復香港，時代革命」的布條，被機場人員要求撤除，現場噓聲四起。

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