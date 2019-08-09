唉呀我的媽！網戀2年女友未露臉 來台結婚當天嚇到悔婚

2019-08-09 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕印尼一名獨身在南韓工作的30歲男子尤瑟夫（Yusuf），工作期間透過網路認識同樣來自印尼的女友音坦（Intan），2人利用電話遠距離網戀長達2年的時間後，決定相約在台灣結婚；直到尤瑟夫見到準新娘音坦的真面目後，他才驚覺女友本人和照片長得完全不一樣！最後嚇得連忙悔婚，甚至鬧到警局。

綜合外媒報導，在韓國工作的尤瑟夫單身30年，2年前在臉書上看到音坦照片，被擁有白皙皮膚、大眼睛的她深深吸引，雖然得知音坦遠在台灣工作，他還是鼓起勇氣向她告白；當音坦提出兩人交往要先訂婚的條件時，尤瑟夫一口答應了，兩人隨即開始了2年的遠距離網戀。

在2年交往期間，2人從未與對方見面，僅利用文字訊息及電話來維繫感情，不過尤瑟夫多次提出想要視訊，都遭音坦拒絕，雖然最後女方答應開視訊，卻總是戴著面紗。尤瑟夫表示，女方甚至在交往過程中持續向他索取生活費和禮物，2年來他在女方身上花了1億印尼盾（約新台幣22萬元）。

據尤瑟夫表示，雖然交往期間有隱約發現女友有很多可疑的地方，但他都自欺欺人，寧願相信一切都是真的，更提到女方視訊時總找藉口將臉遮住，但事後又會傳漂亮的自拍照給他，所以他雖然對女友頻頻遮臉感到疑惑，卻沒有懷疑過女友的長相。

隨著感情加深，當音坦提出結婚，尤瑟夫沒有任何懷疑地做好婚禮的所有準備，並滿心期待的飛到台灣準備迎娶美嬌娘；直到婚禮當天音坦身穿婚紗赴約，當尤瑟夫看到為婚妻的真面目以後簡直無法相信，因為在他面前的音坦除了長相完全與照片不同，年齡甚至可以當他的媽媽！

尤瑟夫除了驚嚇更是生氣，最後在警方調解之下恢復平靜，並向女方討回交往期間幫防支付的費用，據瞭解，目前他已回到南韓；據外媒報導，「音坦」確實是照片中印尼女子的名字，只是她目前已結婚生子，職業是化妝師，那些則是她大學時期的照片。

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