跟隨一芳腳步 國泰航空表態：一貫支持「一國兩制」

2019-08-09 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕日前香港發動大三罷活動（罷工、罷課、罷市），香港航空業響應，加上國泰航空公司空服員工會也曾於上個月發表聲明，力挺反送中，遭中國官媒暗批最近有航空公司出盡風頭，對此香港國泰航空今發表聲明，表態擁護「一國兩制」。

綜合媒體報導，日前香港大三罷活動，航空業多人響應，其中又以國泰航空員工最員踴躍，5日當天傳出至少有3000名國泰航空機組人員、地勤到飛機維修人員集體請病假，隨後又傳出有國泰航空員工洩漏港警的航班行程訊息，令中國官媒不滿，《環球時報》發文暗批，有一家航空公司出盡風頭，先是逾3000名參與罷工，又洩露港警航班資訊，還放縱被控暴動罪副機長執飛。

對此，國泰航空今發表聲明表態擁護「一國兩制」，國泰航空表示：「我們想重申的是國泰航空一貫支持『一國兩制』以及承認香港乃中國的一部分」，強調部分員工的個人行為並不代表公司的立場。

國泰航空聲稱，香港在「一國兩制」方針和《基本法》的保障和規範下享有高度自治，與中國內地發展更緊密帶來經貿許多良機，國泰集團非常珍視在香港和中國內地發展業務的機會，以實際行動擁護「一國兩制」，未來會「繼續致力於促進香港及中國內地的長期經濟發展」。

國泰航空聲明全文

我們留意到近期有關國泰航空及部分員工參與香港相關活動的報導見諸報端，對此我們高度關注。

我們想重申的是國泰航空一貫支持「一國兩制」以及承認香港乃中國的一部分。我們堅決反對任何危害香港和平與穩定，以及影響航空安全的任何行動，部分員工的個人行為並不代表公司的立場。

國泰航空始終把旅客的安全視作首要考量，我們對於任何有可能威脅航空安全的不當且不專業的行為都保持零容忍，一經發現，嚴肅處理。

香港在「一國兩制」方針和《基本法》的保障和規範下享有高度自治，同時也享有了與中國內地發展更緊密的包括經貿往來的許多良機，

國泰集團非常珍視在香港和中國內地發展業務的機會。我們看好中國內地和香港的長遠發展，依然持續投入並大力發展相關業務，以實際行動為香港投下信心一票、擁護「一國兩制」。

我們堅信社會的穩定與繁榮符合香港發展的根本利益，國泰集團將繼續致力於促進香港及中國內地的長期經濟發展。

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