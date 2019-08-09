22國對香港發布旅遊警示 加拿大升至「高度警戒」

鑑於持續不斷的示威行動，加拿大政府將香港旅遊警示升至「高度警戒」（high degree of caution）。（擷取自加拿大政府網頁）

2019-08-09 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動遍地開花，近來亦頻傳示威者遭無端毆打的事件。對此，全球目前已有22個國家對香港發布相關旅遊警示，加拿大更是在今（9）日清晨將旅遊警示升級至「高度警戒」。

22國對香港發布旅遊警示

綜合香港媒體報導，香港商務及經濟發展局局長邱騰華昨（8）日表示，當前已有22個國家對香港發布旅遊警示，到訪香港的人數及飯店入住率等亦有雙位數的跌幅。

被問到CNN、BBC等眾多外媒報導反送中衝突時均質疑警方手法，政府是否該為旅遊受影響負責？邱騰華強調，尊重媒體進行專業報導之自由，相信媒體會以事實為根據；若有不實，香港政府會及時澄清。

加拿大將旅遊警示升至「高度警戒」

眼見反送中事件遲遲未解，各國接連對香港升高旅遊警示層級。繼6日澳洲升級至高度警戒，7日美國升至二級警示後，加拿大也在當地時間8日將旅遊警示升級至高度警戒。

加拿大政府表示，6月9日起香港接連出現多場大規模示威行動，以及部分臨時發起、較難以預警之小型示威，造成道路、交通運輸設施及商業機構可能臨時關閉，並可能影響到觀光區域。

加拿大政府強調，示威行動的情勢變化快速，並且特別容易在晚間演變成為暴力衝突。香港警方持續使用催淚彈或更激烈的手段控制群眾，並有部分反對示威者進行隨機攻擊，造成多人受傷。加拿大政府呼籲國民，隨時注意當地最新資訊，並避免前往示威區域。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法