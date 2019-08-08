超吸睛！「喔熊」英國熱氣球節升空 對尬《星戰》反派

2019-08-08 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕英國布里斯托（Bristol）年度國際熱氣球節今（8）日展開，每年吸引50萬人共襄盛舉，今年不僅有《星際大戰》知名角色達斯‧維達（Darth Vader），台灣交通部觀光局的「喔熊」熱氣球也首度參加拚外交。

綜合媒體報導，英國布里斯托國際熱氣球節今日展開，有群眾在網路發起集資，成功募得5255元英鎊（折合約台幣20萬元），讓《星際大戰》系列電影中知名角色達斯‧維達（Darth Vader）的頭盔能夠在英國升空。

不僅如此，台灣交通部觀光局的「喔熊」（OhBear）熱氣球，也首次在英國參加拚外交。可愛的台灣黑熊造型，讓在地民眾爭相合影，成功吸引當地媒體目光，拓展台灣知名度。

報導指出，布里斯托熱氣球節將持續4天，有來自全球250個熱氣球參展，包括來自美國、香港、台灣、德國等的團體皆遠道而來。主辦團隊中的巴羅斯（Paul Burrows）曾多次赴邀參加台東的熱氣球嘉年華，對台灣和東部觀光讚不絕口。

據悉，這是台灣「喔熊」歐洲巡迴的第二站，之後還將前往荷蘭、德國等地，繼續行銷台灣。

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