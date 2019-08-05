連虛擬都沒有自由！電玩巨頭迎合中共推出「愛國」遊戲

2019-08-05 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國最大的年度電玩展「國際數碼互動娛樂展覽會」（ChinaJoy, CJ）今（5）日落幕，中國電玩娛樂巨頭騰訊（Tencent）、網易（NetEase）等公司紛紛推出符合中國特色社會主義、愛國主題的新作，顯示出中共加劇審查制度、政治宣傳的野心。

據《路透》報導，中國最盛大的年度電玩展CJ今（5）日落幕，由於中共對電子娛樂產品的審查漸趨嚴格，許多先前通過審查的電玩被批評含有令青少年沉迷以及暴力內容，再次遭禁。因此可以感受到中國電玩產業的快速變遷。

報導指出，中國電玩開發公司受限於審查，多傾向開發以中國文化、中國歷史為題材的遊戲，例如原名「盛大」的「盛趣遊戲」即開發了一款名為《代號：南海》的遊戲，讓玩家可以回到明朝經營海岸城鎮，同時也為南海爭議作政治宣傳。

此外，中國網路巨頭騰訊，與官媒《人民日報》合作，推出名為《家國夢》的新作，讓中國玩家管理城市發展，「扶貧」、「減稅」等等，即為中共極力宣傳的政策目標。不僅如此，騰訊還與中共廣東省委合作推出新作《家的故事》。

對此，騰訊集團副總裁馬曉軼，在發表會上曾稱：「今年是新中國建國70年，騰訊為此已經展開許多事前企劃，投資圍繞著「我與我的祖國」主題的計劃，開發出能夠體現這個時代的產品。」

據了解，去年中國凍結電玩許可執照的發放，騰訊受到嚴重打擊，必須撤下一款德州撲克遊戲，且空等一年多，最後仍無法順利在中國推出全球火紅的遊戲《絕地求生》（PUBG），因此該公司正積極向中共展現「紅色忠誠」，希望能夠獲取中國官方的信任和青睞。同時騰訊的死對頭「網易」也積極朝推廣中國文化的目標發展。

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