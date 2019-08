2019-08-05 20:56

〔即時新聞/綜合報導〕印度太空研究組織(ISRO)昨(4日)發布第一組由「月球飛船二號」(Chandrayaan-2)拍攝的清晰地球照片,拍攝距離約5000公里。

綜合媒體報導,印度月球飛船二號在7月22日下午2時43分(台灣時間22日下午5時13分),從安德拉邦(Andhra Pradesh)南部斯里赫里戈達島(Sriharikota)的「薩提希達萬太空發射中心」(Satish Dhawan)成功發射升空,預計在9月7日登陸月球南極附近,成為繼美、前蘇聯和中國之後,第4個成功登月的國家。

印度太空研究組織指出,月球飛船3日下午5時30分左右拍攝地球,地球看起來像「一顆美麗的大理石,有白色漩渦的雲彩」。

#ISRO

Earth as viewed by #Chandrayaan2 LI4 Camera on August 3, 2019 17:32 UT pic.twitter.com/KyqdCh5UHa