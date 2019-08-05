東京好熱！ 日本4天內19人中暑喪命

2019-08-05 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本持續高溫，僅僅從8月1日至4日的短短4天裡，東京就有19名老人疑似中暑死亡，由於死者似乎都沒有開冷氣，因此當局呼籲民眾在適當的時候還是要開空調。

據《NHK》報導，東京大田區與北區各有4人熱死、中野區3人、江戶川區2人，千代田區、世田谷區、杉並區、豊島區、足立區、葛飾區各有1人死亡。

這19人全數都是在屋內喪命，其中14個房間內沒有裝空調，5個雖然有冷氣但沒有使用。東京警視廳與消防廳建議民眾要適當地開冷氣並補充水分。

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