香港大三罷登場 陸、空交通全面癱瘓

2019-08-05 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭持續擴大，民眾號召今（5日）全港大三罷（罷工、罷課、罷市）活動，示威者大打游擊戰，發動「不合作運動」癱瘓交通，香港地鐵多線暫停行駛，道路也被阻塞造成嚴重塞車，巴士路線大改，各行各業陸續響應罷工，目前初步統計有逾24個行業、1.4萬人加入三罷的行列。

綜合港媒報導，修訂逃犯條例爭議引起大規模示威抗議，社會發起全港三罷活動，一早香港地鐵各線出現多名民眾，坐在車門中間阻止車門關閉，或在車內按下緊急停車鈕令列車急剎，多條線暫停行駛，示威者舉動引發乘客不滿，雙方爆發衝突，甚至出現「屯門站因有大量人士衝突情況」，而直接關閉車站。

在道路運輸方面，市區多條馬路出現人龍堵塞道路導致塞車，或把充水式護欄移到馬路上，還有一輛大貨車停在馬路上，部分圓環路段有多部車輛慢速不斷兜圈，癱瘓交通，巴士動彈不得，許多乘客乾脆直接下車徒步走路上班。

空中運輸部分，香港機場今逾2千航空人員包括空服員、地勤及航管人員等，請病假及事假，截至上午10時為止，已有212航班取消，主要為國泰及港龍航班，另有7航班延誤，機場快線全線停止服務，市區預辦登機手續也暫停。

由於交通癱瘓導致許多上班民眾不便，雖有出現衝突，但也有上班族力挺，有銀行員表示自己雖然無法罷工，但十分支持非暴力的行動升級，「因為政府好龜縮，罷工有經濟影響力或令政府回應」，自己早點出門就好。

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