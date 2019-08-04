「老年代步車」上鎖後自燃 爺看2孫活活燒死

2019-08-04 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省南部縣3日發生轎車自燃事件，車內2名幼童被活活燒死；車主為54歲的敬姓男子，帶2名孫子開車出門辦事，並讓他們在車內等候，想不到就在他將車門鎖上後，車子突然起火！路過民眾雖協助敬姓男子救人，但沒有成功擊破車窗，最後2名幼童在救援人員趕到前已罹難。

綜合中媒報導，事發當下敬姓男子開著「老年代步車」將分別為2歲以及4歲的孫子留在車內，欲獨自前往辦事，但就在他鎖上車門後，車輛瞬間起火；敬姓男子隨即砸車窗要救孫子，路過民眾也加入救援行列，但遲遲未能順利將車窗擊破，等到搜救隊趕到現場滅火時，早已救不回2名孩童的性命。

根據現場目擊者拍下的影片，除了能看到全車被燒的只剩車架，還記錄了敬爺爺看到孫子在兒童安全椅上活活燒成焦屍後的自責淚水；而根據四川省南充市南部縣公安局所發布的警情通報表示，「目前敬姓車主已被警方控制，相關調查和善後工作正在進行中。」案情還有待釐清。

近年「老年代步車」在中國十分盛行，這種可以不用掛車牌、不用考駕照以及買保險的電動車成為中國老年人的代步工具，但有些車款時速可達100公里，有3輪跟4輪的選擇以及許多製造商，製造商甚至依照顧客喜好仿照市面上的名牌車款，但這些代步車卻不受法律保護，駕駛與乘客的行車安全堪憂；這也並非「老年代步車」第一次在中國境內出現自燃的狀況。

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