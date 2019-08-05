更年期延後20年？英國劃時代手術 號稱30分鐘搞定

2019-08-05 00:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國一間生殖醫療技術公司推出一項新服務，女性僅需接受30分鐘的手術，取一小部分卵巢並在攝氏-150度冷凍，直到她們到達更年期，醫生會將卵巢組織解凍並植回她們體內，讓組織釋出的天然荷爾蒙「欺騙」身體的生理時鐘，以為主人比真實年齡年輕，號稱藉此可延後更年期達20年。

英國《每日郵報》4日報導，這項手術目前由位於伯明翰的「保護生育力與更年期」（ProFaM，Protecting Fertility and Menopause）生殖醫療供司供應，目前已有10名英國婦女接受手術，當中9人介乎22至36歲。而另有一位33歲的婦女德克斯特（Dixie-Louise Dexter）甚至已將組織重新植回體內。德克斯特因罹患子宮內膜異位症（agony of endometriosis）而需切除部份子宮，為了避免提早進入更年期，決定提前將卵巢組織植回。

這種手術除了延遲更年期，還可延長女性的生育能力，對那些想提升其性慾的女性也有好處，但「ProFaM」醫生強調手術主要目的旨在延遲更年期，而非讓年長女性生兒育女。

這項手術花費介於3000英鎊至7000英鎊之間（約台幣11.4萬至26.6萬元），費用已包括摘除卵巢組織以及冷凍儲存，另需支付4000鎊（約台幣15.2萬元），作為再度將它植入體內的費用。

ProFaM的創辦人裁菲舍爾（Simon Fishel），是人工授孕技術的先驅。全球第一位試管嬰兒露薏絲‧布朗（Louise Brown）1978年7月25日在英國誕生，而菲舍爾的技術讓她在數年後迎來自己的妹妹、同樣是試管嬰兒的納塔莉‧布朗（Natalie Brown）。

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