玩恐怖密室逃脫被鬼追 女子先撞牆後斷牙

2019-08-04 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州7月26日有1名女子小梅和朋友相約去玩恐怖主題的密室逃脫，卻因為活動中工作人員扮鬼追逐受傷，女方不僅在逃跑時撞到牆，還和朋友相撞，最後導致門牙斷裂，受害女子控訴，是因為場地設計不良才會受傷，雖密室逃脫負責人聲稱都有做好安全宣導，但也願意賠償人民幣3000元（約新台幣1.3萬元），最後卻被小梅拒絕，同時也向相關單位提出檢舉。

綜合中媒報導，事發當天晚上該名女子和朋友到杭州一家「沉浸式恐怖密室劇場」玩，他們選擇的是恐佈電影「奪魂鋸」的主題，而工作人員在活動中會扮演恐怖角色追趕挑戰者；第一次追逐時，女子不熟路線在轉彎處直接撞牆，第二次追逐時工作人員換成反方向追趕，女子和朋友迎面撞上，門牙當場斷裂。

經過診察，目前還不能確定門牙可否恢復，女子認為此次意外，這家密室逃脫公司應該要付大部份責任，她表示「跑道很小，當時六個人跑起來很擁擠，密室裡全黑，光源就是兩支螢光棒」，認為整個逃脫過程充滿危險的因素。

對此，密室逃脫負責人郭老闆則回應，在開始逃脫活動前有做安全宣導，也有讓挑戰者填寫安全須知，更表示在活動中也有講解人員利用對講機提醒挑戰者注意安全；女子覺得自己完全遵從郭老闆的安全指示，本身沒有「心臟疾病」或「懷孕」，也沒有「帶手機」與「金屬製品」，但意外還是發生。

女子拒絕了郭老闆的賠償金後還發現，這家密室逃脫的註冊地點和實際經營地點不同的情況，目前已向杭州祥符市場監督管理所反映，若最後仍與郭老闆無法達成共識，不排除走法律途徑。

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