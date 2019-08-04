巧合？美國10大槍擊案 有4次發生在德州...

2019-08-04 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州艾爾帕索（El Paso）一間沃爾瑪發生20死26傷的槍擊案，21歲的兇嫌目前已被逮捕，警方正在調查其作案動機。事實上，現代美國歷史上10起死傷最嚴重的槍擊案裡，竟有4起就是發生在德克薩斯州。

據《CNN》報導，美國前10大槍擊案依序為：2017年10月1日的內華達州拉斯維加斯音樂節掃射，共有58人死亡500餘人受傷，64歲的槍手裴德克（Stephen Paddock）在犯案後自戕身亡。

接著便是2016年6月12日佛羅里達州奧蘭多同志夜店「脈動」（Pulse）慘案，至少有49死50餘人受傷，29歲兇嫌馬丁（Omar Saddiqui Mateen）最後遭警方擊斃。

排行第3的是2007年4月16日維吉尼亞州維吉尼亞理工大學校園槍擊案，23歲的韓籍學生趙承熙持槍屠戮，一共造成32死、不明人數受傷，事後趙承熙自戕身亡。

第4為2012年12月14日康乃狄克州桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊事件，20歲槍手藍札（Adam Lanza）一共射殺了27人，其中包括20名年僅6、7歲的兒童，藍札隨後自戕身亡。

第5，2017年11月5日，26歲槍手凱利（Devin Patrick Kelley）血洗德州薩瑟蘭泉（Sutherland Springs）第一浸信會教堂，造成25屍26命慘劇。凱利在被2名警察追逐後喪命，目前還不清楚他是自殺還是遭到射殺。

第6，1991年10月16日德州露比餐廳慘案，35歲男子赫納德（George Hennard）先是開著皮卡車衝撞餐廳，接著下車開槍連殺23人並自盡。

第7為1984年7月18日加州聖思多羅麥當勞大屠殺，41歲兇嫌休伯蒂（James Huberty）手持烏茲衝鋒槍、散彈槍與手槍，在麥當勞殺害21人，最終遭警方射殺。

第8便是這次的德州沃爾瑪掃射案，21歲男子庫魯休斯（Patrick Crusius）走進沃爾瑪後便開始射擊，至少20人喪命，當時店內約有3000名購物民眾和100名員工。

第9，1966年8月1日德州大學奧斯汀分校血案，前美國海軍陸戰隊士兵惠特曼（Charles J. Whitman）在校園的塔樓內開槍，造成16人死亡至少30人受傷，2名警察潛入塔樓後將其擊斃，後來發現惠特曼犯案前已將母親和妻子殺害，因此這起悲劇共有18名受害者。

第10，2018年2月14日佛州道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）槍擊案，曾在該校就讀的學生闖入校園後射殺17人，兇嫌最後遭警方逮捕。

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