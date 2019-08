畫面曝光！印度暴雨成災 鱷魚潛入城市「攻擊流浪狗」

2019-08-03 19:42

〔即時新聞/綜合報導〕印度巴羅達(Vadodara)是近日在古吉拉特邦(Gujarat)受到劇烈降雨影響最大的城市,由於洪患嚴重,有民眾還在積水街道錄下「鱷魚攻擊流浪狗」的影片,在網路引發廣傳及討論。

綜合外媒報導,影片中,2隻毫無防備的流浪狗站在積水的街道上,鱷魚悄悄尾隨在後,接著突然撲向其中1隻未果,卻也嚇得狗狗馬上跑開。

印度警方週五(2日)指出,當地在過去24小時的降雨量高達500毫米左右,災情至少造成4人死亡,約5000人被迫離開家園。由於周圍鄰近維希米特里河(Vishwamitri),許多鱷魚也隨著河水暴漲,紛紛在城市出沒。

報導指出,該鱷魚約1.06公尺長,事後已被動保團體安全捕獲,並移交給森林管理處。

Crocodile attacks Dog in Rajstambh society near Lalbaug. People watching, Filming Crocodile attack instead of rescuing the street dog. #VadodaraRains pic.twitter.com/PopzhGnkoK