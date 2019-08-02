中國去宗教化奇聞頻出 少林寺武校「寺」字竟消失...

2019-08-02 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國不斷打壓宗教自由，除了要求道觀「換色」，讓道觀不能像「道觀」；竟也把與「寺」無關的少林寺武校的「寺」字蓋住，持續對中國傳統的佛教道教「去宗教化」。

據長期關注人權和宗教自由的網路雜誌《寒冬》 指出，河南省登封市民眾近日反映，當地知名的「少林寺塔溝武校」名稱中的「寺」字不見了，學生舊校服背後的「少林寺塔溝武校」的「寺」字也被小塊紅布或者小國旗蓋住，而發下的新校服上學校名稱直接變成「少林塔溝武校」；據該校學生透露，這些措施是今年5月校方要求落實的，「教練開會說是國家讓去掉的，國家要徹底取締宗教信仰」。

此外，位於陝西漢中市城固縣的道觀上元觀，原本建築為明亮的紅色，如今整體被變為瓦灰色，政府要求換色的理由有二：一是道觀太顯眼，蓋過了政府的風頭；二是現在打擊宗教，仿古建築必須是灰色，不能帶紅色。地方官員表示「太顯眼容易被人看到，來道觀的人就會多，上級政府要求換色，我們也沒辦法。」

另外，福建省福州市奧林匹克體育中心附近的文昌宮、隆興庵，倉山區的三聖宮、尊王廟也在政府的強制要求下變樣，具500年歷史的文昌宮、隆興庵廟，5年前也因政府徵地拆遷重建，且在政府的限制下，重建的道觀從外表幾乎看不出是宗教場所。

一當地信徒說：「道觀看起來就像倉庫一樣，巡邏的還經常來檢查，看我們是否改變外觀，發現情況就會彙報。」尊王廟信徒也說，政府不讓他們建成傳統寺廟的風格，說這是政治問題。

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