反送中》香港建制派動員上街對陣反送中 互別苗頭意味濃

2019-08-01 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」示威活動越演越烈。有民眾計畫3日在九龍旺角舉辦遊行，而自稱挺警察的「建制派」團體「香港政研會」，也將於同天上街，載港島的維多利亞公園舉行「希望明天」音樂會，主打「不要暴力、不要紛爭」作為號召，以此聲援警察，兩方人馬將在同天上街互別苗頭。

綜合港媒報導，香港政研會透過臉書聲稱，社會紛亂未平息，希望號召集會「讓大家的心情安寧下來」。此外，香港政研會刻意選在貼文下方留言指稱，「警察朋友也希望我們代發聲」。

報導中還提到，新界鄉議局主席劉業強今已去函給新界各個鄉事委員會，呼籲動員支持者參加「撐（挺）警察集會」，要求在2日中午填好回條，信中還寫明，鄉議局將承擔接送村民的車費，可於活動後憑單據核銷。

對於建制派的動員號召，上水區鄉事委員會主席侯志強也證實，鄉議局已向新界各鄉發出訊息，呼籲大家支持活動，還強調「有場音樂會順便撐警，大家開心一下」。

目前香港警方已禁止多數「反送中」遊行，僅批准集會活動，而反送中陣營今申請在3日當天舉辦「旺角再遊行」，卻遭香港警方駁回，僅批准在旺角的一座小型足球場舉辦集會，對此申請人伍永德表示，他們將向警方上訴，如果遊行仍不被核准，則會舉辦集會。

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