習近平晉升10名上將 遭美制裁李尚福在列

2019-07-31 21:29

〔中央社〕中共總書記、中央軍委主席習近平今天主持10名共軍及武警中將晉升上將授銜儀式，其中包括海軍司令員沈金龍、空軍司令員丁來杭，以及遭美國列入制裁名單的中央軍委裝備發展部長李尚福。

央視新聞報導，除上述3人外，今天晉升上將的另7人為南部戰區司令員袁譽柏、西部戰區政治委員吳社洲、北部戰區政治委員范驍駿、中部戰區政治委員朱生嶺、海軍政治委員秦生祥、國防大學校長鄭和、武警部隊政治委員安兆慶。

根據公開資料，這10名今天晉升上將的中共解放軍將領及武警警官，年齡集中在61至63歲之間，且都擁有中共現任中央委員身分。

其中，李尚福2018年9月被美國依「以制裁反制美國敵人法案」（CAATSA）列入制裁名單，在這份晉升名單中受到外界矚目。

當時，美國政府認定，李尚福與其主掌的中央軍委裝備發展部，涉及與俄羅斯軍火商交易，因此被禁止申請出口許可與進入美國金融系統，並被禁止與美國公民有任何生意往來，當時曾引起中國官方強烈不滿。

自2007年以來，中共軍方每年都在8月1日「建軍節」前夕晉升若干名上將。習近平2012年11月以來，原本也依例辦理，但2018年「建軍節」前後，習近平罕見地未晉升上將，一度引起揣測。

在今天晉升10人為上將前，習近平1個多月來已對軍中人事進行調整及晉升。有統計顯示，到7月初為止，包括陸軍、海軍、空軍、火箭軍、武警部隊，共有19人晉升為中將，62人升為少將。

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