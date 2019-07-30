色男冒充救生員 對少女上下其手

2019-07-30 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省有名男子在水上樂園假裝成救生員，守在滑水道出口，以保護女孩之名趁機猥褻少女，目前，該名男子已被判拘留12天。

根據《梨視頻》報導，湖北省十堰市有2名15歲少女到水上遊樂園玩耍。當少女從滑水道衝出來時，35歲的劉姓男子冒充救生員，主動扶起對方，接著在摟她的腰到水池邊的期間上下其手。

少女家長見狀，當場逮住劉男並立刻報警。當地警方表示，劉男承認自己故意站在滑水道出口趁機猥褻，已依法判處劉男12天的行政拘留。

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