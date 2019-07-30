揭議員性侵醜聞 印度少女家屬疑遭撞車滅口

一名指控印度執政黨北方邦議員辛格（Kuldeep Singh Sengar）性侵的19歲少女，日前在印度北方省（Uttar Pradesh），遭一輛超速的卡車對撞。少女的家屬懷疑，這起車禍是蓄意謀殺，為了阻礙性侵案的審理，而打算殺人滅口。（路透）

2019-07-30 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕一名指控議員性侵的19歲印度少女，日前（28日）在印度北方省（Uttar Pradesh），遭一輛超速的卡車對撞，少女傷勢嚴重，性命更是垂危，而少女的律師也受重傷，少女的兩名女性親戚則不幸喪生，其中一名是性侵案的證人。家屬懷疑這起車禍是謀殺，意欲殺人滅口，以阻礙性侵案的審理，少女的母親在醫院告訴媒體，全家人因這起性侵案，飽受恐嚇及威脅。媒體報導指出疑點，該肇事卡車的車牌號碼被塗掉，以致無法辨識。

綜合媒體報導，警方昨日表示，肇事卡車當時超速行駛，卡車駕駛今遭逮捕。北方省警長辛赫（O.P. Singh）在首府勒克瑙（Lucknow）向媒體表示，詳細案情仍在調查中，警方正多方分析案情，調查通聯紀錄和目擊者說法。

這名少女2017年指控印度人民黨（BJP）北方省議員辛格（Kuldeep Singh Sengar）性侵，甚至被恐嚇，只要說出去，家人就會遭遇不利。少女的父親在去年4月因不明原因遭警方逮捕，更在拘留期間遭嚴刑拷打，以致傷重不治，當地傳聞，下此毒手的正是議員辛格的兄弟。

少女在父親過世前一天，在北方省省長阿迪提亞納斯（Yogi Adityanath）住家外，以自焚行動抗議警方吃案，性侵案才曝光，引起印度各地大批抗議活動，促使此案得以移交至聯邦調查人員手上。而辛格在去年逮捕時，否認種種指控，其律師甚至宣稱，一切指控全是陰謀，只為了摧毀辛格的政治生涯。

印度全國婦女委員會（National Commission for Women）敦促警方須「公平公正且迅速的調查」，並表示將派遣人員與少女的家屬接洽。支持群眾昨日在印度首都新德里（New Delhi）聚集，人們手持寫著「妳不孤單」標語，聲援這名勇敢的少女。印度國會更一度因此抗議活動而暫停議程。

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