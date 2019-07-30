中國利誘上萬名教師洗腦維族 他們一到新疆就後悔了...

2019-07-30 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府近年持續迫害新疆人權，外媒披露，當局此前威逼利誘大批教師前往新疆，以實現新疆「中國化」的目標，然而當地惡劣的人權狀況，逼得不少教師紛紛逃離，如今這些人不但沒有獲得優渥的待遇，更慘淪人身、思想受嚴厲管控的困境。

長期關注中國人權議題的《寒冬》雜誌刊文指出，中國政府當前對維吾爾族等少數民族的控制方針，是透過根除伊斯蘭教及該族的傳統文化，同時施加大量漢人文化等洗腦內容，以求達到「徹底中國化」的結果。為實現此目標，當局普遍鼓勵維族民眾將子女送至新疆外的「漢地」接受教育，同時也招聘大量教師前往新疆服務。

報導指出，繼去年底招聘上萬名教師前往新疆喀什地區後，今年上半年當局又再加徵5498名教師前往南疆任教，招聘的首要條件就是「政治素質好，熱愛祖國，擁護黨的方向、方針、政策」。據稱，政府在招聘時祭出優渥待遇，誘騙教師前往當地服務，但教師們到了當地後才發現實情根本不如當局所說。

受害者反映，當初政府開出起薪超過5000元人民幣（逾新台幣2萬2000元），3個月後轉正職調薪，還報銷往返機票，優渥待遇吸引他們報名赴疆。沒想到，他們到新疆服務滿3個月後的確迎來調薪，但卻是驟減至3000元人民幣（約新台幣1萬3500元），此外，他們每個月還被強迫從微薄的薪水中拿出約500元人民幣（約新台幣2250元）作為「扶貧」之用，接濟父母被送入再教育營的孩子。

此外，校方還對這些教師們實施嚴密管控，不僅電話等通訊方式被監聽，每天都還要開政治會議，平時還被強迫背誦國家政策及習近平語錄，一旦發表官方不樂意的言論，隨時都可能被抓走。

據悉，這些教師的身分證、畢業證書等都被新疆教育局及警方扣著，讓他們無法離開，有人在向當局討回相關證件時被扣上「有反動傾向」的帽子逮捕，幸運的人也要經過多番波折，才可能拿回自己的證件回家。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法