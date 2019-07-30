懂1022個字、會推理 世界最聰明狗狗逝世享年15歲

2019-07-30 14:29

邊境牧羊犬「Chaser」，可以辨認出1022個單字，甚至還會邏輯推理，被譽為全世界最聰明的狗狗。（圖擷自Chaser臉書「Chaser the Border Collie」）

〔即時新聞／綜合報導〕邊境牧羊犬被學界認為是最聰明的犬種，而一隻叫做「Chaser」更是邊境牧羊犬之霸，牠可以辨認出1022個單字，甚至還會邏輯推理，被譽為全世界最聰明的狗狗，Chaser在本月23日逝世，享壽15歲。

綜合外媒報導，美國南卡州一名退休心理學教授皮利（John Pilley），在2004年時獲得了一隻母邊境牧羊犬，他取名為「Chaser」，皮利嘗試訓練狗狗學會聽懂單詞，每天花4～5小時訓練，他先給Chaser看一個物件，然後重複該物件名稱40次，然後把它藏在其他物件之中，讓Chaser去尋找，狗狗在翻找物件時，皮利會重複念出物件名稱，每天都會增加1到2個新字彙，甚至還會針對Chaser所忘記的任何字彙進行複習。

皮利博士與愛犬Chaser，皮利曾出書表示訓練最有效的方法是玩耍，這互動效果往往比食物獎勵還要來得好。（圖擷自Chaser臉書「Chaser the Border Collie」）

經過3年多努力，Chaser已經把1022個單詞牢牢記了下來，皮利在訓練過程中一共用了800個布偶公仔、116顆球，以及26個飛盤等物品，牠甚至會推理，例如Chaser被下達指令去取一件新名字的新玩具，牠會在所有自己已熟悉的玩具中選出牠覺得陌生的玩具，經過媒體報導後，Chaser在全球爆紅，被視為最聰明的狗狗。

在2013年，皮利出書發表了他的研究結果，皮利認為訓練最有效的方法是玩耍，這互動效果往往比食物獎勵還要來得好，Chaser就是透過遊戲「找玩具」學會一個又一個單字，成為當時《紐時》暢銷書。

今年4月Chaser剛歡度15歲生日。（圖擷自Chaser臉書「Chaser the Border Collie」）

皮利在去年逝世，享壽90歲，Chaser則一直由家人陪伴照顧，不過其家人在近日發表聲明指出，「我們很遺憾地宣布，Chaser在7月23日自然死亡」，皮利女兒表示，會把Chaser埋在後花園，與隨侍在父親骨灰旁邊。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法