熱浪魔爪難倖免 北歐最高溫35.6℃還出現「熱帶夜」

2019-07-28 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕近日歐洲遭逢今夏第二波熱浪襲擊，不僅法國首都巴黎飆出歷史高溫42.6℃，荷、比、盧、德等西歐國家高溫也都站上40℃以上，連北歐國家也無法倖免，北歐三國分別測得挪威35.6℃、瑞典34.8℃、芬蘭32℃等高溫，部分地區甚至出現「熱帶夜」。

據《法新社》報導，席捲西歐地區，為多國創下高溫紀錄的熱浪逐漸北移，北歐三國也逐漸感受到其威力，瑞典最北城鎮之一馬庫斯溫沙（Markusvinsa）在當地時間26日出現攝氏34.8℃高溫，是該國今年以來最高溫。

瑞典氣象水文研究所專家約珀蘭（Jon Jorpeland）指出，這是極北地區1945年來的最高溫，位居史上第3高。

瑞典南部則稍稍正常，約珀蘭表示，儘管目前氣溫高於平均紀錄，但一年之中有幾天超過30℃的狀況並不罕見；瑞典部分地區發生「熱帶夜」（tropical nights）的狀況，表示一整天氣溫都在20℃以上，瑞典氣象水文研究所已對全國21省中的15省發布警戒，警告8月可能出現缺水的狀況。

而挪威北部拉克斯佛斯（Laksfors）也出現35.6℃高溫，追平1970年在內斯比恩（Nesbyen）創下的挪威最高溫紀錄，挪威南部20個不同地點也不約合同出現「熱帶夜」情形。

另外芬蘭也觀測到32℃的氣溫，芬蘭警方甚至警告用路人，開車時注意可能有麋鹿闖入，因為愈來愈多麋鹿穿越道路找水喝。

各國氣象單位對於「熱帶夜」定義不同，包含英國、德國、荷蘭、瑞典、芬蘭等國的標準是整晚氣溫都在20℃以上，但日本氣象廳則是指夜間的最低氣溫在25℃以上，而若一整天最低氣溫都在30℃以上，則稱為「超熱帶夜」。

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