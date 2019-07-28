爭取公平選舉上街抗議 俄警逮捕逾1000人

2019-07-28 05:28

〔中央社〕在當局阻止反對陣營候選人角逐市議會選舉後，約3500人今天在莫斯科走上街頭，要求舉行公正地方選舉，警方粗暴逮捕超過1000名抗議群眾。

根據官方數字，約3500人參與今天的未獲批准街頭抗議。在現場的法新社記者回報，警方揮舞棍棒對付抗議群眾，許多人遭警方粗暴逮捕。

俄羅斯媒體引述莫斯科警方表示，總共有1074人在首都市中心未獲核准示威抗議期間，因各種不同犯行被捕。

首都莫斯科於一週前出現近年來最大規模示威抗議，當時約2萬2000人上街遊行，要求官方扭轉裁定，容許反對運動人士角逐9月8日市議會選舉。

其後調查人員已突襲多位失格候選人的住家和總部，高分貝批評克里姆林宮的著名異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）號召今天的最新示威抗議，他已被判處關押30天 。

在生活水準低落以及總統蒲亭（Vladimir Putin）施政滿意度下滑的背景下，於今天示威抗議登場前數小時，其他主要反對陣營領袖和可能參選人就被捕。

獨立監督團體OVD Info表示，被捕的示威抗議者蒙受不同傷勢，包括鼻子和頭部骨折等。

法新社記者表示，多批抗議群眾於傍晚時分，試圖封鎖莫斯科市中心多條街道，但當局迅速部署大批警力，驅散抗議民眾。

莫斯科市中心維安嚴密，警方封鎖抗議民眾打算集結的市政廳外頭區域，迫使他們轉進至周邊巷道。抗議群眾朝封鎖現場的警察高喊「沒有蒲亭的俄羅斯」、「蒲亭下台」、「這是我們的城市」、「可恥」、「我們要自由選舉」等口號。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）形容未獲核准示威抗議是「安全威脅」，並稱「將會根據相關法令，確保維護秩序」。

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