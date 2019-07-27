宛如電影場景！蝗害襲捲賭城 遊客驚惶逃竄、寸步難行

2019-07-27 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕電影場景搬入現實！成千上萬的蝗蟲近日襲擊美國拉斯維加斯，讓光彩絢爛的賭城就像蓋上一層不斷蠕動的地毯，空中更是充斥撲翅聲，在此狀況下，遊客們紛紛驚惶逃竄，關入室內不敢外出。

根據《CNN》報導 ，這並非成群蝗蟲首度造訪這座城市，內華達州農業部昆蟲學家奈特（Jeff Knight）指出，從上世紀60年代起已有蝗害襲擊拉斯維加斯的紀錄，在過去30年內更發生了4至5次。

奈特表示，年初至今內華達州的降雨量比以往多，是歷史上第3潮濕的上半年（1至6月），按數據分析，一旦經歷潮濕的冬季或春季時，蝗蟲族群將增大，接著便開始成群地向其他地區移動，多數朝向北方，至於詳細的遷徙機制目前尚無定論。

在蝗害肆虐下，當地民眾紛紛走避室內，有賭客驚呼「這就像是在看電影，（自己）過去從未見過這樣的畫面」，另一名遊客則無奈地抱怨，「即便知道牠們無害，但只要看上一眼，還是讓我全身發癢」。

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