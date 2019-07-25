熱浪襲擊歐洲！巴黎飆出42.4度 史上最高溫

2019-07-25 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲正遭新一波熱浪襲擊，各國接力出現創紀錄高溫，花都巴黎今（25）日下午氣溫達攝氏42.4度，刷新1947年創下的巴黎最高氣溫。

綜合外媒報導，來自北非的乾燥熱空氣團，本週北移至歐洲大陸，在週四達到高峰，西歐多國列車放慢行駛速度，以避免高溫損壞鐵軌，法國和英國直接取消列車班次；乾燥熱空氣也讓空染加劇，阿姆斯特丹、鹿特丹和海牙已被警告臭氧濃度高，空氣品質「非常糟糕」。

法國氣象局（Météo-France）先前已預計巴黎氣溫將打破1947年7月的40.4度最高溫紀錄，可能達42度，果然下午氣溫陸續上升不斷刷新紀錄，下午3點20分已達42.4度。法國在上一波熱浪侵襲時，出現有紀錄以來最高氣溫，南部小鎮加拉爾蓋萊蒙蒂厄（Gallargues-le-Montueux）在6月28日溫度飆升至攝氏45.8度。

比利時今天也出現史上最高溫40.6度。比利時皇家氣象研究所的Alex Dewalque表示，「這是比利時自1833年開始測量以來，紀錄史上最高溫度」。荷蘭今天也打破1944年的最高溫紀錄，飆出41.7度高溫；德國西部林根（Lingen）出現41.5度高溫，刷新全國最高紀錄；盧森堡和瑞士也可能面臨超過40度的天氣。

英國也預計今天可能成為倫敦有史以來最熱的日子，高溫可能突破39度大關。英國氣象局表示，「氣候變化讓整個歐洲遭熱浪襲擊的可能性和嚴重性大幅增加」。

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