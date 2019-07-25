澳洲13大學與孔子學院簽協議 遭質疑違反外國干涉法

2019-07-25 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲13所大學被揭與資助監督孔子學院的中國政府機構簽訂協議，同意讓其審查、控制孔子學院的教學內容，當局已對此展開調查，該協議是否涉及違反去年通過的反外國干涉法。

綜合外媒報導，澳洲媒體取得11份引進孔子學院的澳洲大學與中國國家漢語國際推廣領導小組辦公室（漢辦）之間的協議，發現這些大學在孔子學院教學上，對中國有不同程度的妥協，作為回報，校方可獲得資助、3000本中文書籍及其他教學資源。

其中昆士蘭大學（UQ）、格里菲斯大學（GU）、拉籌伯大學（LTU）和查爾斯達爾文大學（CDU）的讓步程度最大，這4所大學簽訂的協議條款中明確規定，他們「必須接受（孔子學院）總部（漢辦）對教學質量的審查」。

澳洲總檢察長波特（Christian Porter）表示，政府正在研究澳洲13所大學與孔子學院的協議是否違反的新上路的外國干涉法，「我已要求我的部門專門審查所有孔子學院與大學之間的協議，以確保其有遵守外國影響透明度計畫」。

昆士蘭大學表示，該協議已於今年4月過期，正在商討修改協議內容；格里菲斯大學說，這份協議與其他協議沒什麼不同，將在「考慮續約時」進行審核。拉籌伯大學表示，孔子學院不涉及任何該校學位課程或學術教育，不會影響其學術自主性和獨立性；查爾斯達爾文大學說，對孔子學院感到滿意，強調它與任何學位課程無關。

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