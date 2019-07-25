日本千葉縣近海5.3強震 暫無災情傳出

〔即時新聞／綜合報導〕日本本州千葉縣東方近海，今天清晨發生芮氏規模5.3地震，震源深度約60公里，目前尚無災情傳出，亦無海嘯威脅。
根據日本氣象廳 公布的觀測資訊，當地時間今天上午7時14分許，本州千葉縣東方近海發生芮氏規模5.3地震，按氣象機構定義已達「強震」等級。震央位於北緯35.1度，東經140.6度，震源深度約為60公里，截至目前為止並無災情傳出。
本次地震在日本境內觀測到最大震度為3級，分別在千葉縣立山市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、和泉市、桐澤町、長安町及大瀧町等地區。
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根據日本氣象廳 公布的觀測資訊，當地時間今天上午7時14分許，本州千葉縣東方近海發生芮氏規模5.3地震，按氣象機構定義已達「強震」等級。震央位於北緯35.1度，東經140.6度，震源深度約為60公里，截至目前為止並無災情傳出。
本次地震在日本境內觀測到最大震度為3級，分別在千葉縣立山市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、和泉市、桐澤町、長安町及大瀧町等地區。