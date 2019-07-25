反送中》元朗攻擊事件 港鐵員工發公開信討清白

2019-07-25 00:50

〔即時新聞／綜合報導〕21日香港元朗西鐵站發生無差別攻擊事件，除了施暴者以外，港鐵當日的處置，不但引起港人不滿，香港「連登討論區」上更有港鐵員工發佈公開信表達對港鐵的「強烈不滿」，並且有38名港鐵員工上傳工作證以證明其身分。

根據香港網友在「連登討論區」發佈的〈保障乘客及職員安全以及還前線員工一個公道〉 ，港鐵員工表示，「我們是一群熱愛香港的港鐵職員，年資有深有淺，來自不同的工作崗位和職級。」該信除了譴責港府拒撤「送中條例」以及警察濫用暴力，對於「白色上衣的有組織人士在西鐵元朗站、車廂甚至街頭不斷以藤條及鐵通等武器無差別地毆打手無寸鐵的市民，不論身份，年齡，無一倖免，對其身體造成多處傷害，行為令人髮指」，港鐵員工予以「最嚴厲的譴責」。

港鐵員工指出，「我們亦對元朗恐襲當日的車務控制中心，作出相關指令的人員而使前線員工無辜受廣大市民指控而感到強烈不滿。我們明白這次事件絕為罕見，但請公司公佈事件的來龍去脈，為坊間的謠傳辟謠，對車務控制中心的人員加強培訓，還現場員工一個清白。」

該封公開信後，有38名港鐵員工附上證件以及字條表達心聲。

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