反送中》開死亡恐嚇直播？ 何君堯：一條生路，一條不生路

2019-07-24 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕立法會議員何君堯因被懷疑涉入21日元朗無差別攻擊事件，不但遭各界批評，連祖墳也疑似因「尾數」沒有補足而遭推倒。何君堯今日凌晨在直播中指立法會議員朱凱廸是「罪惡的源頭」，又警告朱迪凱，「前面兩條路，一條就生路，另一條是不生路」並要朱自己決定。朱凱廸今日形容何君堯像是「丁蟹」，並表示他沒有辦法對每個「丁蟹」做出回應。

綜合香港媒體報導，何君堯對於指控他策劃一事表示，泛民、反對派和偏向泛民派立場的媒體別有用心 ，「搏命抹黑何君堯是黑社會」。何君堯指控，朱凱廸掩護、策劃過去一個多月的「暴力事件」，並且斥朱凱廸為「罪惡的源頭」。

對於自己雙親的墓碑遭到破壞，何君堯凌晨在直播中表示，如果朱凱廸教出所有追隨者的名單給予重案組調查，就會代表全家人原諒朱凱廸。在直播的最後，何君堯警告朱凱廸，「前面兩條路，一條就生路，另一條是不生路，你（朱凱廸）要選擇哪一條路，你早點決定，晚安」。

朱凱廸表示：何君堯就像是「丁蟹」。

朱凱廸今日中午表示，何君堯就像是電視劇《大時代》中由鄭少秋所飾演的「丁蟹」一角，並指朱凱廸是北京希望香港發展暴力政治、義和團式政治文化的一個現象，靠著假消息、不講理和意識形態煽動他人。因此，朱凱廸表示，他根本無法逐一回應何君堯的指控。

朱凱廸表示，他希望過去被何君堯「蠱惑」的人，不要再傳遞假消息，倘若政治發展繼續被假消息主導，只會發生更多無差別攻擊事件。

對於何君堯的「一條就生路，另一條是不生路」的言論，朱凱廸則表示，現階段並沒有報警的打算。朱凱廸認為，警方應該先集中調查何君堯與元朗襲擊案的關係，「而不是他在直播對我講的一兩句話」。

根據「維基百科」的資料，「丁蟹」是1992年電視劇《大時代》中的虛構角色，由鄭少秋所飾。「維基百科」的資料顯示，該角色「為人孔武有力、衝動、橫蠻無理、躁狂，頭腦簡單，但諸多理論、自以為是，自認為對得起天地良心和對人正義，實際上卻做盡傷天害理的事；說話時滿口仁義道德，其實是強詞奪理。」

何君堯今日凌晨在直播中警告朱迪凱，「前面條路，一條就生路，另一條是不生路」要朱自己決定。（圖擷取自臉書＿何君堯）

朱凱廸今日形容何君堯像是「丁蟹」，並表示他沒有辦法對每個「丁蟹」做出回應。（圖擷取自臉書＿八鄉朱凱廸 Chu Hoi Dick）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法