港民不合作運動 港鐵列車門爆多起被阻關門、列車延誤

2019-07-24 09:04

〔即時新聞／綜合報導〕元朗白衣惡煞無差別打傷市民事件，激起港民憤怒報復，發起「港鐵不合作運動」，今早正值尖鋒上班時間，傳出金鐘站阻礙列車關門，跟港鐵職員發生爭吵，港鐵已證實多起車門無法按時關閉，至列車延誤。

《香港電台》報導，稍早傳出市民在金鐘站月台被記者推倒，與警方理論，引發現場人士起哄，指罵警察知法犯法，目前警方正在處理中。

網民發起的港鐵不合作運動，似從今上午8點30分開始，臉書《香港突發事故報料區》已有多位網民PO出現況，金鐘站人潮擁擠，且疑似港鐵各站都有「不合作」阻列車關門。

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