反送中》香港被多國列旅遊警示 愛爾蘭甚至列「高度警戒」

2019-07-24 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府修訂《逃犯條例》引起極大爭議，市民數百萬人走上街頭抗爭，已連續7週大規模抗議，爆發多起警民流血衝突，722下午，香港元朗地區甚至發生數百惡漢無差別攻擊市民，造成多人受傷，當地9成商店閉門避禍，在國際社會引發重大關注，多國對香港及澳門提出旅警示，警告自己國人旅遊小心，而愛爾蘭更提高到「高度警戒」級別。

綜合媒體報導，包括英國、日本、美國、澳洲、加拿大…等國家都對本國民眾發出香港旅遊警示，日本駐港總領事館昨日（23日）就對元朗白衣人無差別棍襲市民事件提出警告，特別要求民眾不要前往可能會出現危險的地方，也要不心存僥倖。

英國外交部也在昨天同步提出警告，指最近幾個星期，香港島，九龍及新界各郊都舉行了多次大型政治示威活動。在其他和平抗議活動之後，警察和抗議者之間發生了衝突。且都涉及重大暴力；且這些示威可能還會繼續，尤其是週末、大型公共場所包括購物中心、地鐵站甚至繁忙的交通路線，籲民眾遠離。

愛爾蘭外交及貿易部（Department of Foreign Affairs and Trade）早在本月16日就已發出旅遊警示，且將香港及澳門的旅遊安全級別提升至「高度警戒」（High degree of caution）級別，指香港將持續出現示威，導致大部分地區被封鎖影響交通，尤其是示威重點區的金鐘地區，呼籲愛爾蘭民眾要提高警覺，最好避免前往，如果一定要去，先向當局登記資料以便緊急情況下能立即聯絡，以及購買旅遊保險等。

澳洲更早在6月12日爆發第一波警民流血衝突之後，就對香港旅遊安全提出警示，美國駐港澳領事館在7月19日發出示威警示，呼籲美國公民切勿前住銅鑼灣、灣仔、金鐘一帶的示威範圍。

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