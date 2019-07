反送中》香港被多國列旅遊警示 愛爾蘭甚至列「高度警戒」

2019-07-24 07:08

〔即時新聞/綜合報導〕香港政府修訂《逃犯條例》引起極大爭議,市民數百萬人走上街頭抗爭,已連續7週大規模抗議,爆發多起警民流血衝突,722下午,香港元朗地區甚至發生數百惡漢無差別攻擊市民,造成多人受傷,當地9成商店閉門避禍,在國際社會引發重大關注,多國對香港及澳門提出旅警示,警告自己國人旅遊小心,而愛爾蘭更提高到「高度警戒」級別。

綜合媒體報導,包括英國、日本、美國、澳洲、加拿大…等國家都對本國民眾發出香港旅遊警示,日本駐港總領事館昨日(23日)就對元朗白衣人無差別棍襲市民事件提出警告,特別要求民眾不要前往可能會出現危險的地方,也要不心存僥倖。

英國外交部也在昨天同步提出警告,指最近幾個星期,香港島,九龍及新界各郊都舉行了多次大型政治示威活動。在其他和平抗議活動之後,警察和抗議者之間發生了衝突。且都涉及重大暴力;且這些示威可能還會繼續,尤其是週末、大型公共場所包括購物中心、地鐵站甚至繁忙的交通路線,籲民眾遠離。

愛爾蘭外交及貿易部(Department of Foreign Affairs and Trade)早在本月16日就已發出旅遊警示,且將香港及澳門的旅遊安全級別提升至「高度警戒」(High degree of caution)級別,指香港將持續出現示威,導致大部分地區被封鎖影響交通,尤其是示威重點區的金鐘地區,呼籲愛爾蘭民眾要提高警覺,最好避免前往,如果一定要去,先向當局登記資料以便緊急情況下能立即聯絡,以及購買旅遊保險等。

澳洲更早在6月12日爆發第一波警民流血衝突之後,就對香港旅遊安全提出警示,美國駐港澳領事館在7月19日發出示威警示,呼籲美國公民切勿前住銅鑼灣、灣仔、金鐘一帶的示威範圍。

