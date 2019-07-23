反送中》握手白衣惡煞 14萬人連署促美國禁何君堯一家入境

2019-07-23 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港元朗週日（21日）晚上出現大批白衣惡煞群毆市民，而立法會建制派議員何君堯同晚被拍到與白衣人握手的影片，讓外界質疑何與暴力事件有關聯。對此，有網友21日在白宮網站「我們人民」（We The People）發起連署，要求美國政府禁止何君堯一家入境美國或獲得簽證，截至23日傍晚6點，已有14.7萬人連署，順利超過10萬門檻。

影片內容中，何君堯受到白衣人鼓掌歡迎，不只握手、豎起大拇指和對方說「辛苦了」，甚至稱白衣人：「你們是我們的英雄。」事後，何君堯雖然公開強調自己與元朗暴力事件絕對無關，但依然有不少網友質疑真實性。

連署文提到，何君堯除了在影片透露出支持白衣人的態度外，過去更曾說出反對《逃犯條例》修訂案的示威者應該要被毆打的爭議言論。根據美國移民和國籍法規定，任何嚴重侵犯人權的外國政府官員及其直系親屬不得進入美國，而種種證據已證明何君堯有明確參與煽動暴力及恐怖活動，因此盼透過連署敦促美國國會對何君堯一家宣布入美禁令。

該連署自21日創建，不到2天已獲得14.7萬人連署。根據「我們人民」連署網站規則，只要在30天內連署人數超過10萬人，美國政府就會針對特定議題或政策作出回應。

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