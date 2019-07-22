反送中》譴責何君堯發言不當、和暴徒為伍 港學界陸續切割

2019-07-22 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港721遊行晚間，元朗地區出現大批白衣人襲擊市民事件，有港人將立法會建制派議員何君堯昨晚在街上疑似和多名白衣人握手寒喧的影片上傳網路。對此，何君堯的母校「皇仁書院」有師生及畢業生聯合譴責何的行徑「超越道德底線」，而何君堯身任校董會成員的嶺南大學也發表聲明，切割何連日來批評反送中示威者的言論。

皇仁書院譴責何行徑「超越道德底線」

皇仁書院連署文中提到，根據網上流傳片段與報導中可見，暴徒獲得何君堯全力支持，何更向暴徒鼓掌豎拇指，稱讚施暴者為「英雄」，強調此事令人髮指，有辱校譽，「我等恥與為伍，不會再認其與母校有任何關聯。」呼籲立法會議員彈劾何君堯，並鼓勵畢業生針對何與暴徒甚至黑社會勢力聯繫一事，積極向香港律師公會作書面投訴，同時要求皇仁舊生會執委會考慮按會章終止何君堯會籍。

此外，嶺南大學學生會也在臉書強烈譴責何君堯，近日針對反送中事件，發表大量不堪言論，「諸如停批遊行，促請釋法，此等荒唐言論惹人發笑，亦使人震怒。」早於2年前，何君堯更曾公然提出「殺無赦」論，聲言要殺害及壓迫所有持港獨主張人士，引起校園恐慌。嶺大學生組織「嶺事館」發起連署，要求校董會必須公正嚴明處理何君堯和元朗暴徒有聯繫之事，「以防卑劣之人繼續辱我嶺南名聲。」

嶺大聲明：何言論與校方「完全無關」

針對外界質疑，何君堯今天（22日）在臉書上澄清，自己和暴力事件「絕對沒有任何關聯」，稱昨晚只是吃完飯後路過，「有很多市民還認識我，他們很認同我為港敢言發聲支持警察維持治安，要求跟我拍照，我亦樂於接受。」而中午在記者會上，何君堯則指，該影片在襲擊事件發生前拍攝，他事前不知道白衣人會在西鐵站打人。

《香港01》報導，嶺南大學校方發表聲明，指校董會成員何君堯近日在反送中事件的一些言論，和嶺大「完全無關」，不代表校方立場。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法