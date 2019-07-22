日參院大選 漸凍人、打倒NHK議員異軍突起當選

2019-07-22 16:14

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕日本參院期中選舉這次有兩個政治團體「令和新選組」和「保護國民防止NHK傷害黨」異軍突起，各拿下2席和1席的代表比例席次，2政團得票率均超過2％，符合公職選舉法規定的條件升格為「政黨」。不過，令和新選組2名當選人均為需要看護隨行的重度身障者，參院將如何協助2人問政的無障礙需求也是一大考驗。

今和新選組是成立於今年4月1日的新政黨，當天也是日本宣布「令和」新年號之日，黨代表為日本前參議員山本太郎，山本為演員出身，2012年轉戰政壇參選眾議員失敗，隔年以無黨籍身分再戰參議員，獲得生活黨等在野黨支持當選，黨選後與小澤一郎的自由黨靠攏。為應戰本屆參院期中選舉，山本另起爐灶成立令和新選組。

山本的令和新選組主打支持社會弱勢者的路線，對象有重度身障者、性少數者、派遣勞工等階層，政見包括廢止消費稅、學貸一筆勾銷、最低時薪1500圓（約新台幣436元）等，獲得很多弱勢者支持，短短3個多月募得的政治獻金超過3億圓。

令和新選組在這次參院選舉推出9人，其中包括山本在內有8人為比例選區，開票結果在比例選區拿下2席，當選者舩後靖彥為肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，俗稱漸凍人症）患者，木村英子則是重度腦性麻痺患者，2人均為需要看護隨行協助的重度身障者。

現年61歲的舩後是在41歲時發病，現在裝有人工呼吸器和鼻胃管等，全身無法動彈，僅能依靠以口部控制的特殊電腦系統與人溝通，不過他並未放棄生命，目前擔任看護服務公司的副社長，2014年曾參選千葉縣松戶市市議員落選。日媒報導，舩後可能是全球首位ALS發病後當選的國會議員。

日本國會以前因有乘坐輪椅的身障人士當選，而在議場加裝無障礙設施，但這些簡單的設施恐怕無法滿足重度身障者的需求，如何改善是一大考驗。

另外，「保護國民防止NHK傷害黨」是由原任職於日本放送協會（NHK）會計部門的立花孝志於2013年成立，主要政治主張是廢除NHK強制向民眾徵收收視費的制度。立花於2015年當選千葉縣船橋市市議員，2016年曾以「打倒NHK」訴求參選東京都知事落選。這次則以比例代表首次當選參議員。

「保護國民防止NHK傷害黨」在今年4月全國地方選舉推出47名候選人，其中有26人當選，名氣也因此逐漸擴大，這次參院選舉推出41人，結果拿下了1席比例代表席次。

雖然兩黨在這次參院選舉中當選人數不多，但因得票率均超過2％，符合公職選舉法規定的條件升格為「政黨」。

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