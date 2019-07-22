「服從命令就會安全」 伊朗、英國叫陣錄音曝光

2019-07-22 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）20日扣押英國油輪，引發國際情勢緊張，英國首相梅伊的辦公室表示，梅伊將於明日召開英國政府緊急委員會會議。而根據一段曝光的錄音顯示，伊朗扣押英國的郵輪前，英國軍艦曾與伊朗武裝船互相叫陣，只是當時軍艦離的太遠。有美媒報導則指，此事顯示，就算有軍艦護航，伊朗仍有能力劫持通過荷姆茲海峽的商船。

英國本月稍早曾扣押一艘伊朗船隻，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）20日也在波斯灣扣押一艘英國油輪「史丹納帝國號」。根據一段曝光的錄音顯示，當時伊朗船隻人員對英國海軍護衛艦「蒙特羅斯號」人員說，為了安全起見要檢查「史丹納帝國號」，並要求史丹納帝國號改變路線，還稱「如果你們服從命令，就會安全。」

英國海軍護衛艦「蒙特羅斯號」（HMS Montrose）對油輪船員說：「我們是英國軍艦，我們重申，由於你們是在通過公認的公海海峽，根據國際法，你們的通行不得受到妨礙、阻礙、阻止和阻撓。」蒙特羅斯號也發話要求伊朗船隻人員保證，不會「違反國際法」登上油輪。不過英國國防大臣摩丹特也坦承，當時軍艦距離油輪還遠，還要再開一小時才能趕到。

針對此事，英國當局準備採取反擊措施，英國政府打算在下議院公布反擊措施，不過因美國已將針對伊朗的經濟制裁推到極點，英國的選項不多，不過國防大臣摩丹特（Penny Mordaunt）表示，政府將研究可能選項，並與盟國互通後，再決定所採取的措施。

英國首相梅伊的辦公室今日表示，梅伊將於明日召開英國政府緊急委員會會議，發言人聲明指出：「屆時將討論維護波斯灣航運安全的問題。」這也是史丹納帝國號油輪遭扣押後，英國政府召開的第3次緊急委員會會議。

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