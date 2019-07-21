中星一家親？ 美智庫揭習近平對新加坡華人「統戰」

2019-07-21 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫日前發表一份報告，指稱中國利用文化組織、宗鄉會館、商會和媒體等管道「統戰」新加坡華人，企圖引導社會輿論和政策走向，新加坡大報《海峽時報》也刊登該調查報告。

綜合媒體報導，美國智庫「詹姆斯敦基金會」（Jamestown Foundation）日前發表一份調查報告，報告揭露中國政府利用文化組織、宗鄉會館、商會和中文媒體等管道，影響新加坡華人，企圖引導社會輿論和政策走向；內文指出，儘管各國都會有類似的作法來施加影響力，但中國與其他國不同，是採取整體政策的「統一戰線策略」，新加坡總人口約580萬，其中76.2%為華人。

報告結論表示，中國國家主席習近平的統戰，企圖模糊了「中國人」和「華僑」的界限，根本目的是在新加坡身上強加中國身份，以便與中國不斷擴大的利益更緊密地聯繫在一起，而此舉已引起了新加坡政府的高度關注，隨著美中戰略競爭加劇，新加坡特殊的地理位置，正面臨選擇立場的壓力。

該報告作者為全球台灣研究中心執行長蕭良其（Russell Hsiao），新加坡大報《海峽時報》也刊登該調查報告。

中國駐新加坡大使館對此報告嚴正否認，強調報告內容荒誕，別有用心，中駐星使館發言人痛批：「這是在離間兩國人民的感情，阻礙兩國的正常交往。」

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